11 апреля

10 апреля

Популярное

Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества

Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Он находился на спецоперации с первых дней

Близким 23-летнего матроса Александра Цындескина, погибшему во время спецоперации на Украине, передали высокую награду – орден Мужества, к которому нашего земляка представили посмертно. На церемонии присутствовали бабушка и дедушка бойца и его сестра, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».


Родным военного выразили благодарность за воспитание достойного сына. 

Александр с первых дней принимал участие в СВО. Его жизнь оборвалась 4 декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», Цындескин родился 23 января 1999 года. Окончил девять классов Усть-Баргузинской средней школы. В сентябре 2015-го поступил в местный филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса, где выучился на мастера по лесному хозяйству. Колледж окончил с красным дипломом.

Александр очень любил играть в шахматы и был победителем республиканских соревнований. Он хорошо учился, принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места. В 2018 году ушёл в армию и остался служить по контракту в бригаде морской пехоты. В 2021-м участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. На спецоперации на Украине находился с первых дней в составе разведроты.

награда орден Мужества

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества
Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества
Общество, 11.04.2023
Он находился на спецоперации с первых дней
В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад
В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад
Общество, 11.04.2023
Люди попросили построить им новую переправу 
В Улан-Удэ начала работу конференция об образовании и науки
В Улан-Удэ начала работу конференция об образовании и науки
Общество, 11.04.2023
В ней принимают участие учёные из Бурятии, а также Монголии
В Улан-Удэ покажут документальный фильм о космонавте Алексее Леонове
В Улан-Удэ покажут документальный фильм о космонавте Алексее Леонове
Общество, 11.04.2023
В основу картины легло интервью космонавта, снятое его дочерью
В Бурятию поступила ещё одна партия школьных автобусов
В Бурятию поступила ещё одна партия школьных автобусов
Общество, 11.04.2023
За шесть лет приобретено уже более трёхсот автобусов
В Улан-Удэ объявили интересный литературный конкурс
В Улан-Удэ объявили интересный литературный конкурс
Общество, 11.04.2023
В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 15 до 25 лет
В столице Бурятии множатся деревья-ампутанты
В столице Бурятии множатся деревья-ампутанты
Общество, 11.04.2023
Зелёные насаждения продолжают массово превращать в уродливые обрубки
На реках в Бурятии начал постепенно разрушаться лёд
На реках в Бурятии начал постепенно разрушаться лёд
Общество, 11.04.2023
Однако большинство из них пока не начали таять
В Улан-Удэ восстанавливают попадавшие и износившиеся дорожные знаки
В Улан-Удэ восстанавливают попадавшие и износившиеся дорожные знаки
Общество, 11.04.2023
С начала года привести в порядок успели уже 275 из них
В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад
В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад
Общество, 11.04.2023
Зону отдыха ждут озеленение и грандиозный ремонт
Дзерены кочуют из Забайкальского края в Монголию
Дзерены кочуют из Забайкальского края в Монголию
Общество, 11.04.2023
Почти 120 тысяч дзеренов перезимовали в забайкальских степях
Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Общество, 11.04.2023
Возможности сотрудничества обсудили на рабочей встрече 
С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора
С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора
Общество, 11.04.2023
В городе собрали почти три тысячи мешков с отходами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^