Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества

Близким 23-летнего матроса Александра Цындескина, погибшему во время спецоперации на Украине, передали высокую награду – орден Мужества, к которому нашего земляка представили посмертно. На церемонии присутствовали бабушка и дедушка бойца и его сестра, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Родным военного выразили благодарность за воспитание достойного сына.
Александр с первых дней принимал участие в СВО. Его жизнь оборвалась 4 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», Цындескин родился 23 января 1999 года. Окончил девять классов Усть-Баргузинской средней школы. В сентябре 2015-го поступил в местный филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса, где выучился на мастера по лесному хозяйству. Колледж окончил с красным дипломом.
Александр очень любил играть в шахматы и был победителем республиканских соревнований. Он хорошо учился, принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места. В 2018 году ушёл в армию и остался служить по контракту в бригаде морской пехоты. В 2021-м участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. На спецоперации на Украине находился с первых дней в составе разведроты.
Как сообщал «Байкал-Daily», Цындескин родился 23 января 1999 года. Окончил девять классов Усть-Баргузинской средней школы. В сентябре 2015-го поступил в местный филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса, где выучился на мастера по лесному хозяйству. Колледж окончил с красным дипломом.
Александр очень любил играть в шахматы и был победителем республиканских соревнований. Он хорошо учился, принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места. В 2018 году ушёл в армию и остался служить по контракту в бригаде морской пехоты. В 2021-м участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. На спецоперации на Украине находился с первых дней в составе разведроты.