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В Улан-Удэ студенты посоревновались в выпечке тортов

В Улан-Удэ студенты посоревновались в выпечке тортов
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Они испекли меренговый торт, «Дамские пальчики» и «Красный бархат».

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии определили лучших по выпечке тортов. Соревновались студенты направления «Технология производства и переработки» технологического факультета и студенты агротехнического колледжа, которые объединились в пять команд.

- Конкурс призван повысить популярность престижа профессии инженера-технолога переработки сельскохозяйственной продукции. Среди жюри – профессионалы отрасли, замдиректора ООО «Хлебушек» Владимир Зандаев и главный технолог-кондитер ООО «Хлебушек» Ольга Мусенко, - рассказали в вузе.

В ходе конкурса эксперты оценили не только вкус кондитерских изделий, но также внешний вид, рецептуру, оформление, и творческий подход. Эксперты интересовались использованными ингредиентами и добавками, а также оценивали сам процесс изготовления.

В итоге первое место заняли технологи второго курса. Марина Колодина и Юлия Холмогорова испекли образцовый меренговый торт.

Второе место - за технологами первое курса. Екатерина Бурзалова, Камилла Монгуш, девочки испекли торт «Дамские пальчики».

3 место - у студентов агроколледжа. Азияна Ойла и Алёна Райзерова представили торт «Красный бархат».

Также студенты-технологи испекли в дополнение каравай и пирог с яблоками «Шарлотка».




конкурс БГСХА кондитерские изделия

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