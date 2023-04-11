Они испекли меренговый торт, «Дамские пальчики» и «Красный бархат».
В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии определили лучших по выпечке тортов. Соревновались студенты направления «Технология производства и переработки» технологического факультета и студенты агротехнического колледжа, которые объединились в пять команд.
- Конкурс призван повысить популярность престижа профессии инженера-технолога переработки сельскохозяйственной продукции. Среди жюри – профессионалы отрасли, замдиректора ООО «Хлебушек» Владимир Зандаев и главный технолог-кондитер ООО «Хлебушек» Ольга Мусенко, - рассказали в вузе.
В ходе конкурса эксперты оценили не только вкус кондитерских изделий, но также внешний вид, рецептуру, оформление, и творческий подход. Эксперты интересовались использованными ингредиентами и добавками, а также оценивали сам процесс изготовления.
В итоге первое место заняли технологи второго курса. Марина Колодина и Юлия Холмогорова испекли образцовый меренговый торт.
Второе место - за технологами первое курса. Екатерина Бурзалова, Камилла Монгуш, девочки испекли торт «Дамские пальчики».
3 место - у студентов агроколледжа. Азияна Ойла и Алёна Райзерова представили торт «Красный бархат».
Также студенты-технологи испекли в дополнение каравай и пирог с яблоками «Шарлотка».
В Улан-Удэ студенты посоревновались в выпечке тортов
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