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В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»

В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чингис Аюшеев исполнит партию Владимира Игоревича, а Елена Аюшеева предстанет в образе Ярославны

Оперный дуэт, который известен как в России, так и за её пределами, Чингис и Елена Аюшеевы выступят на сцене Бурятского театра оперы и балета в опере «Князь Игорь» 19 апреля. Чингис Аюшеев исполнит партию Владимира Игоревича, а Елена Аюшеева предстанет в образе Ярославны.

- Спустя долгое время мы, наконец-то, снова поём на бурятском земле, чему очень рады, и ждём всех на спектакле «Князь Игорь», — говорит Елена Аюшеева.

Чингис Аюшеев является заслуженным артистом Бурятии, почётным деятелем искусств Москвы. С 2003 года - солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Его супруга Елена Аюшеева – оперная певица, талант которой был отмечен призами престижных международных конкурсов: конкурс вокалистов им. Антониа Дворжака в Карловых Варах (Чехия, 2002), конкурс оперных артистов Галины Вишневской (Москва, 2006), Международный конкурс Ренато Брузона в Мадриде (Испания, 2008).

«Князь Игорь» — единственная опера Александра Бородина (1833-1887), она прекрасно подходит для знакомства с русской классической музыкой. «Слово о полку Игореве» (1185–1187) повествует о походе князя Игоря Святославича Новгород-Северского на половцев. Он хотел добиться победы без помощи других князей и потерпел поражение. Осуждая междоусобные распри, неизвестный создатель «Слова» страстно призывал русских князей к единению.

Опера «Князь Игорь» является неотъемлемой частью репертуара Бурятского театра оперы и балета с 1950 года.

- Это очень красивый и масштабный оперный спектакль. Только декорации к нему монтируются около трёх дней. В постановке можно увидеть не только любимых солистов оперы, но и знаменитые «Половецкие пляски» в исполнении артистов балета, услышать известные хоровые композиции, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Спектакль идёт под симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Рылова.


Возрастное ограничение 12+



оперное искусство театр оперы и балета

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