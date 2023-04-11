Вьетнамское посольство посетило дацан в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

Делегация побывала в центре российского буддизма



10 апреля Иволгинский дацан в Бурятии посетила делегация посольства Социалистической Республики Вьетнам. Её возглавил начальник консульского отдела, первый секретарь посольства Ву Шон Вьет.



Вьетнамскую делегацию приняли Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков и ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов.



Как сообщает пресс-служба дацана, для гостей была проведена экскурсия по центру российского буддизма. Они посетили дворец Пандито Хамбо-ламы Этигэлова. Затем в дружественной обстановке прошла двусторонняя встреча.

