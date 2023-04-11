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На детской площадке Улан-Удэ проведут концерт ко Дню космонавтики

На детской площадке Улан-Удэ проведут концерт ко Дню космонавтики
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед зрителями выступят как юные, так и опытные артисты

Днём 12 апреля в микрорайоне Заречный города Улан-Удэ пройдёт концертная программа «Звёзды – это близко!». Её проведёт культурно-досуговый центр «Заречный» на детской площадке по улице Кабанская, 16. Мероприятие состоится в рамках проекта «1000 дворов».

- Именно в этот день, 12 апреля 1961 года мечта человека побывать за пределами родной планеты осуществилась, тогда советский космонавт Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, преодолевшим земное притяжение, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Отдать дань полёту, изменившему судьбу человечества, на концертную площадку выйдут как совсем юные, так и опытные, именитые артисты. Песни, посвящённые покорению космоса, прозвучат в исполнении: солистов КДЦ «Заречный», вокальной студии-соло «Тоника», солистов центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Сергея Плотникова, Валико Гаспаряна, Ирины Шагдуровой и вокально-эстрадной группы «Лаккитон». Также в программе примут участие образцовая студия восточного танца «Апсары» и Бурятский этнокультурный центр семьи «Хараасгай».

Возрастное ограничение: 6+.
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