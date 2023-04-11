В её рамках состоятся весёлые старты «Зелёный город»
14 апреля в Улан-Удэ пройдёт экологическая акция, приуроченная к месячнику чистоты. Она состоится в парке «Кристальный».
В 11:00 подопечные республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних развесят 15 разукрашенных кормушек для птиц. Помогать ребятам будет аниматор в костюме зайчика.
В 14:00 в парке пройдут весёлые старты «Зелёный город» для школьных команд. Призы и подарки вручат всем участникам, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В парке Улан-Удэ проведут экоакцию
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