В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь

Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок



Тарифная комиссия комитета по экономическому развитию администрации Улан-Удэ рассмотрела стоимость путёвок в загородные оздоровительные лагеря. В среднем она будет составлять 31553 рубля.



- Размер возмещения из бюджета за одну путёвку будет составлять 10141 рубль. Таким образом, размер родительской доплаты в среднем составит 21412 рублей, - сообщила на брифинге председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок с частичным возмещением в загородных лагерях. На сегодня зарегистрировано 109 заявлений.



Отдых и оздоровление в этом году пройдёт в 47 улан-удэнских лагерях дневного пребывания, 14 лагерях труда и отдыха и в 10 загородных лагерях. Планируется, что отдохнут более 10,7 тысяч детей.



