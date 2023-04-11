Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок
Тарифная комиссия комитета по экономическому развитию администрации Улан-Удэ рассмотрела стоимость путёвок в загородные оздоровительные лагеря. В среднем она будет составлять 31553 рубля.
- Размер возмещения из бюджета за одну путёвку будет составлять 10141 рубль. Таким образом, размер родительской доплаты в среднем составит 21412 рублей, - сообщила на брифинге председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок с частичным возмещением в загородных лагерях. На сегодня зарегистрировано 109 заявлений.
Отдых и оздоровление в этом году пройдёт в 47 улан-удэнских лагерях дневного пребывания, 14 лагерях труда и отдыха и в 10 загородных лагерях. Планируется, что отдохнут более 10,7 тысяч детей.
В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь
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