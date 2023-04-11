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В Улан-Удэ «Звёздочки надежды» получат премию

В Улан-Удэ «Звёздочки надежды» получат премию
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии наградят 10 юных музыкантов

Подведены итоги ежегодного конкурса юных музыкантов на премию администрации города Улан-Удэ «Звёздочки надежды», который прошёл с 1 по 10 апреля. Конкурс проводится с 1996 года среди учащихся детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея им. Д.Аюшеева. За это время более 200 детей стали лауреатами этой премии.

- Лауреаты конкурса «Звёздочки надежды», как правило, выбирают своей дальнейшей деятельностью профессию музыканта. Например, это выпускник ДШИ №5 Дмитрий Маслеев – обладатель первой премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта 15-го конкурса Чайковского, это выпускники ДШИ №3 Будников Дима – лауреат премии «Молодые дарования России», окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, это Антонина Лузько, которая окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных, играет в составе фортепианного дуэта «ST-duo», Хоров Денис окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Виктор Вершинин – выпускник ДШИ №6, артист театра народной музыки и танца «Забава» и многие другие, - рассказали в комитете по культуре.

В этом году звания лауреатов и премии в размере 10 тысяч рублей удостоены 10 ребят. Церемония награждения и концерт лауреатов состоится 21 апреля в концертном зале музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, лауреатами конкурса «Звёздочки надежды - 2023» стали:
- Тарас Б. - учащийся 7 класса ДШИ №1 им. Л. Линховоина;
- Софья С. - учащаяся 6 класса МГЛ им. Д. Аюшеева;
- Владислав А. - учащийся 7 класса ДШИ №3 им. С.В. Семыкина;
- Яна К. - учащаяся 7 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева;
- Павел Б. - учащийся 7 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева;
- Майдари Х. - учащийся 4 класса ДШИ №5;
- Долсон Ш. - учащаяся 6 класса ДШИ №6;
- Бэлгутэ Б. - учащийся 4 класса ДШИ №7;
- Софья Б. - учащаяся 7 класса ДШИ №13 им. С.С. Манжигеева;
- Должин Б. - учащаяся 7 класса ДШИ №14.

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