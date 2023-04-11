В Улан-Удэ «Звёздочки надежды» получат премию

В столице Бурятии наградят 10 юных музыкантов



Подведены итоги ежегодного конкурса юных музыкантов на премию администрации города Улан-Удэ «Звёздочки надежды», который прошёл с 1 по 10 апреля. Конкурс проводится с 1996 года среди учащихся детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея им. Д.Аюшеева. За это время более 200 детей стали лауреатами этой премии.



- Лауреаты конкурса «Звёздочки надежды», как правило, выбирают своей дальнейшей деятельностью профессию музыканта. Например, это выпускник ДШИ №5 Дмитрий Маслеев – обладатель первой премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта 15-го конкурса Чайковского, это выпускники ДШИ №3 Будников Дима – лауреат премии «Молодые дарования России», окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, это Антонина Лузько, которая окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных, играет в составе фортепианного дуэта «ST-duo», Хоров Денис окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Виктор Вершинин – выпускник ДШИ №6, артист театра народной музыки и танца «Забава» и многие другие, - рассказали в комитете по культуре.



В этом году звания лауреатов и премии в размере 10 тысяч рублей удостоены 10 ребят. Церемония награждения и концерт лауреатов состоится 21 апреля в концертном зале музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.



По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, лауреатами конкурса «Звёздочки надежды - 2023» стали:

- Тарас Б. - учащийся 7 класса ДШИ №1 им. Л. Линховоина;

- Софья С. - учащаяся 6 класса МГЛ им. Д. Аюшеева;

- Владислав А. - учащийся 7 класса ДШИ №3 им. С.В. Семыкина;

- Яна К. - учащаяся 7 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева;

- Павел Б. - учащийся 7 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева;

- Майдари Х. - учащийся 4 класса ДШИ №5;

- Долсон Ш. - учащаяся 6 класса ДШИ №6;

- Бэлгутэ Б. - учащийся 4 класса ДШИ №7;

- Софья Б. - учащаяся 7 класса ДШИ №13 им. С.С. Манжигеева;

- Должин Б. - учащаяся 7 класса ДШИ №14.



