Школьников Бурятии наградили за сочинения

В республике подвели итоги конкурса «Без срока давности»
В Бурятии прошло награждение победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», который проходил в период в феврале. Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоялась 7 апреля на базе Бурятского республиканского института образовательной политики.
По информации пресс-службы министерства образования РБ, победителями и призёрами регионального этапа стали:
Категория «5-7 класс»
Первое место - Маргарита П., Гремячинская СОШ (тема «Прости меня, Люсенька»; педагог-наставник Яковлева Марина Антоновна, учитель русского языка и литературы);
Второе место - Мария П., Буйская СОШ (тема «Крик Души»; педагог-наставник Плясовская Елена Петровна, учитель русского языка и литературы);
Третье место - Владислав Е., гимназия №14 г. Улан-Удэ (тема «Сила в единстве»; педагог-наставник Васильева Софья Владимировна, учитель русского языка и литературы);
Третье место - Роман К., Шаралдайская СОШ (тема «Письмо прадеду»; педагог-наставник Муликова Светлана Ефимовна, учитель русского языка и литературы).
Категория «8-9 классы»
Первое место - Даши Ш., гимназия №33 г. Улан-Удэ (тема «Последняя Артековская смена»; педагог-наставник Петухова Александра Владимировна, учитель русского языка и литературы);
Второе место - Янина К., Онохойская СОШ №2 (тема «Я родом из той войны»; педагог-наставник Степанова Екатерина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы);
Третье место - Ингляна К., лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ (тема «Обыкновенный необыкновенный человек»; педагог-наставник Цыбикова Надежда Валерьевна, учитель русского языка и литературы).
Категория «10-12 классы»
Первое место - Ринсо Ш., гимназия №33 г. Улан-Удэ (тема «Музыка, спасшая мир»; педагог-наставник Заворуева Ирина Владимировна, учитель русского языка);
Второе место - Анастасия М., СОШ №25 г. Улан-Удэ (тема: «Анечка»; педагог-наставник Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы);
Третье место - Яна Р., Мухоршибирская СОШ №2 (тема «Убитое детство»; педагог-наставник Осипова Людмила Григорьевна, учитель русского языка и литературы).
Школьников Бурятии наградили за сочинения
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