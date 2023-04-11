Волонтёры считают, что у неё ещё есть шанс на излечение
Прошлой весной к представителям улан-удэнского фонда «Собака счастья» попала кошка по кличке Афина. Истощённая и с букетом инфекций, она продолжала, несмотря ни на что, кормить своих котят.
Животное в итоге выходили, а детёныши благополучно обрели дом. Но год спустя самочувствие подопечной фонда снова резко ухудшилось – у неё начались скачки температуры, анемия и обезвоживание.
У кошки взяли анализы на различные инфекции, которые оказались отрицательными, и сделали ей переливание крови. Конкретного диагноза при этом не было, но через несколько недель его всё же поставили – панлейкопения.
- Это одна из самых страшных болезней для кошек. Вирус буквально съедает Афину изнутри, но она борется уже третью неделю. Не сдаётся, и каждый день её жизни для нас – как праздник, – поделились волонтёры.
Панлейкопения забрала уже немало животных, которых спасали улан-удэнские зоозащитники.
- Но Афина своим мужеством и борьбой вселяет в нас надежду, что победит. Представьте: три недели противостоять тяжёлой хвори и выигрывать у неё ещё день, ещё крохотный шанс на спасение, – подчеркнули в организации. – Год назад она ценой своего здоровья выкормила котят и выжила и сейчас борется, хватается маленькими лапками за жизнь. Разве мы можем лишить её этого?
Всех, у кого есть возможность, просят помочь кошке рублём. У волонтёров накопился огромный долг перед ветеринарной клиникой – 82 тысячи рублей при лимите в 50 тысяч. Все реквизиты для перечисления средств есть в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.
- Нас не выгоняют из клиники, только потому что врачи сочувствуют, сопереживают Афине и делают всё, что в их силах. Спасибо им за это. Афине нужна ваша поддержка. Ведь только вместе мы можем спасти её и помочь ей в борьбе за жизнь, – заключили в фонде.
Спасённая в Бурятии мама-кошка борется со страшной болезнью
Общество, Фото:
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