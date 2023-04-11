В столице региона дан старт республиканскому конкурсу
10 апреля в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия республиканского конкурса «Воспитатель года – 2023», входящего в перечень мероприятий, приуроченных Году педагога и наставника. Мероприятие провели на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В конкурсе участвуют 26 воспитателей. Вчера им предстояло пройти конкурсное испытание «Моя педагогическая находка», на котором они демонстрировали наиболее значимый в деятельности способ, метод или приём обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
- Конкурс направлен на профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, выявление и поддержку талантливых педагогов, распространение успешных практик на территории Республики Бурятия, привлечение внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к важности решения актуальных проблем дошкольного образования, - отметил врио заместителя министра образования и науки РБ – председатель комитета общего и дополнительного образования Батор Цыренжапов.
В Бурятии выбирают «Воспитателя года»
Общество, Фото:
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