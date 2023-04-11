11 апреля

10 апреля

Популярное

В Чите начали строить новый жилой микрорайон

В Чите начали строить новый жилой микрорайон
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкалья
В столице Забайкалья появится более полусотни новых зданий

В Чите в районе зоопарка «Радуга» строители начали возведение нового жилого микрорайона «Романовский». Застройщиком выступает резидент территории опережающего развития «Забайкалье».

- В рамках проекта предусмотрено строительство 48 многоквартирных домов, двух детских садов, школы, административных зданий. На данный момент ведутся подготовительные работы для подключения микрорайона к теплу, обсуждаются этапы реализации проекта, разрабатывается проектно-сметная документация. Уже в этом году мы хотим приступить к строительству первой очереди – трёх домов, - рассказала руководитель компании «Энергожилстрой-мкр» Валерия Асламова.

Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, а также строительство внутриквартальных дорог будет выполнено за счёт бюджета Забайкальского края. На эти цели из федерального бюджета региону выделено около 2,3 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Чите строительство Забайкальский край территории опережающего развития

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вьетнамское посольство посетило дацан в Бурятии
Вьетнамское посольство посетило дацан в Бурятии
Общество, 11.04.2023
Делегация побывала в центре российского буддизма
В Улан-Удэ «Звёздочки надежды» получат премию
В Улан-Удэ «Звёздочки надежды» получат премию
Общество, 11.04.2023
В столице Бурятии наградят 10 юных музыкантов
На детской площадке Улан-Удэ проведут концерт ко Дню космонавтики
На детской площадке Улан-Удэ проведут концерт ко Дню космонавтики
Общество, 11.04.2023
Перед зрителями выступят как юные, так и опытные артисты
В Бурятии прошёл чемпионат России по скайраннингу
В Бурятии прошёл чемпионат России по скайраннингу
Общество, 11.04.2023
Спортсмены Иркутской области завоевали три медали, установив рекорд трассы
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, 11.04.2023
Лучшие школьные дальневосточные команды собрал отборочный турнир «Серебряного мяча»
В Улан-Удэ разыгрывают кубок по фигурному катанию
В Улан-Удэ разыгрывают кубок по фигурному катанию
Общество, 11.04.2023
В столицу Бурятии приехали гости из Иркутска, Ангарска и Читы
Каратист из Бурятии стал призёром первенства страны
Каратист из Бурятии стал призёром первенства страны
Общество, 11.04.2023
Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»
В столицу Бурятии приедет группа «Чиж и Cо»
В столицу Бурятии приедет группа «Чиж и Cо»
Общество, 11.04.2023
Легендарный коллектив даст большой концерт в ФСК
В улан-удэнской колонии прошла выставка «Очумелые ручки»
В улан-удэнской колонии прошла выставка «Очумелые ручки»
Общество, 11.04.2023
Осуждённые представили свои поделки из бисера, рисунки, картины, вязаные игрушки
Стало известно, почему в Бурятии текли «кровавые» ручьи
Стало известно, почему в Бурятии текли «кровавые» ручьи
Общество, 11.04.2023
Возможную причину их появления назвали эксперты-химики
Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества
Родным погибшего на СВО 23-летнего военного вручили орден Мужества
Общество, 11.04.2023
Он находился на спецоперации с первых дней
В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад
В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад
Общество, 11.04.2023
Люди попросили построить им новую переправу 
В Улан-Удэ начала работу конференция об образовании и науки
В Улан-Удэ начала работу конференция об образовании и науки
Общество, 11.04.2023
В ней принимают участие учёные из Бурятии, а также Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^