В столице Забайкалья появится более полусотни новых зданий
В Чите в районе зоопарка «Радуга» строители начали возведение нового жилого микрорайона «Романовский». Застройщиком выступает резидент территории опережающего развития «Забайкалье».
- В рамках проекта предусмотрено строительство 48 многоквартирных домов, двух детских садов, школы, административных зданий. На данный момент ведутся подготовительные работы для подключения микрорайона к теплу, обсуждаются этапы реализации проекта, разрабатывается проектно-сметная документация. Уже в этом году мы хотим приступить к строительству первой очереди – трёх домов, - рассказала руководитель компании «Энергожилстрой-мкр» Валерия Асламова.
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, а также строительство внутриквартальных дорог будет выполнено за счёт бюджета Забайкальского края. На эти цели из федерального бюджета региону выделено около 2,3 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Чите начали строить новый жилой микрорайон
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