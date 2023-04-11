В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию



















Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу, 7 апреля, на этом канализационном коллекторе, введённом в эксплуатацию более полувека назад – ещё в 1970 году – произошло технологическое нарушение. Его оперативно устранили в тот же день. А два дня спустя там случился крупный засор , на устранение которого потребовалось более 8 часов.

Накануне сотрудники МУП «Водоканал» при помощи специального прибора – телеинспекции – обследовали канализационный коллектор на улице Шаляпина, 25 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Специалисты обнаружили угрозу возникновения технологического нарушения на сетях.Руководство предприятия решило провести на аварийном участке неотложные работы, чтобы предотвратить сбои на сетях. Всего специалисты заменят 85 метров трубопровода диаметром в 900 мм. Отключать холодную воду при этом не потребуется.