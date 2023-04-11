11 апреля

10 апреля

Популярное

В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию

В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Она едва не произошла на проблемном участке уже в третий раз

Накануне сотрудники МУП «Водоканал» при помощи специального прибора – телеинспекции – обследовали канализационный коллектор на улице Шаляпина, 25 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Специалисты обнаружили угрозу возникновения технологического нарушения на сетях.


Руководство предприятия решило провести на аварийном участке неотложные работы, чтобы предотвратить сбои на сетях. Всего специалисты заменят 85 метров трубопровода диаметром в 900 мм. Отключать холодную воду при этом не потребуется.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу, 7 апреля, на этом канализационном коллекторе, введённом в эксплуатацию более полувека назад – ещё в 1970 году – произошло технологическое нарушение. Его оперативно устранили в тот же день. А два дня спустя там случился крупный засор, на устранение которого потребовалось более 8 часов.


коммунальная авария Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»
В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»
Общество, 11.04.2023
Чингис Аюшеев исполнит партию Владимира Игоревича, а Елена Аюшеева предстанет в образе Ярославны
В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь
В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь
Общество, 11.04.2023
Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок
В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию
В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию
Общество, 11.04.2023
Она едва не произошла на проблемном участке уже в третий раз 
В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
Общество, 11.04.2023
Они надеются, что переправа разгрузит движение на Левобережье

Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, 11.04.2023
Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры
В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы
В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы
Общество, 11.04.2023
Центральным элементом эмблемы станет скульптура «Родина-мать зовёт!»
Ещё двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Ещё двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 11.04.2023
Теперь их ждут лечение и реабилитация
«Это разве допустимо?»: Жители Бурятии пожаловались на развязно одевающихся школьниц
«Это разве допустимо?»: Жители Бурятии пожаловались на развязно одевающихся школьниц
Общество, 11.04.2023
Они заявили, что старшеклассницы приходят на занятия в коротких шортах и сетчатых перчатках
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 11.04.2023
В Улан-Удэ воздух прогреется до +7
В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»
В Бурятии проведут акцию «Библионочь-2023»
Общество, 10.04.2023
В программе: ярмарка мастеров, музыкальные номера и мастер-классы
Улан-Удэ примет выставку-форум «Радость слова»
Улан-Удэ примет выставку-форум «Радость слова»
Общество, 10.04.2023
На ней будет представлена православная, духовно-нравственная и образовательная литература

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^