В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию

Она едва не произошла на проблемном участке уже в третий раз
Накануне сотрудники МУП «Водоканал» при помощи специального прибора – телеинспекции – обследовали канализационный коллектор на улице Шаляпина, 25 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Специалисты обнаружили угрозу возникновения технологического нарушения на сетях.
Руководство предприятия решило провести на аварийном участке неотложные работы, чтобы предотвратить сбои на сетях. Всего специалисты заменят 85 метров трубопровода диаметром в 900 мм. Отключать холодную воду при этом не потребуется.
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу, 7 апреля, на этом канализационном коллекторе, введённом в эксплуатацию более полувека назад – ещё в 1970 году – произошло
технологическое нарушение. Его оперативно устранили в тот же день. А два дня спустя там случился крупный засор
, на устранение которого потребовалось более 8 часов.
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