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В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 27-летним бойцом

В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 27-летним бойцом
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Он отправился на СВО в сентябре

Во вторник, 11 апреля, в Кяхтинском районе провожают в последний путь 27-летнего Александра Серебренникова. Он погиб во время специальной военной операции при выполнении поставленных задач.

Прощание с нашим земляком пройдёт в райцентре у здания ДОС. Начало траурной церемонии – в 14:00, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Александр родился в Кяхте 18 июля 1995 года. Учился в местной средней школе № 2 и после девятого класса поступил в Бурятский республиканский техникум промышленных и строительных технологий. Успешно окончил его, получив специальность «Автомеханик».

Во время учёбы в школе и техникуме показал себя с положительной стороны. Активно принимал участие в общественной жизни учебных заведений и занимался спортом, особое внимание уделяя баскетболу. 

В сентябре отправился на СВО, подписав контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда.

смерть

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