В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 27-летним бойцом





В сентябре отправился на СВО, подписав контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда.





Во вторник, 11 апреля, в Кяхтинском районе провожают в последний путь 27-летнего Александра Серебренникова. Он погиб во время специальной военной операции при выполнении поставленных задач.Прощание с нашим земляком пройдёт в райцентре у здания ДОС. Начало траурной церемонии – в 14:00, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».Александр родился в Кяхте 18 июля 1995 года. Учился в местной средней школе № 2 и после девятого класса поступил в Бурятский республиканский техникум промышленных и строительных технологий. Успешно окончил его, получив специальность «Автомеханик».Во время учёбы в школе и техникуме показал себя с положительной стороны. Активно принимал участие в общественной жизни учебных заведений и занимался спортом, особое внимание уделяя баскетболу.