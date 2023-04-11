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«Это разве допустимо?»: Жители Бурятии пожаловались на развязно одевающихся школьниц

«Это разве допустимо?»: Жители Бурятии пожаловались на развязно одевающихся школьниц
Общество,  Фото:pixabay.com
Они заявили, что старшеклассницы приходят на занятия в коротких шортах и сетчатых перчатках

Жителей Северо-Байкальского района Бурятии до глубины души возмутило, как одеваются ученики средней школы № 36 в посёлке Новый Уоян. Они заявили, что старшеклассники, да и ученики младших классов – тоже, не носят форму, а приходят на занятия в чём попало.

- Почему девочкам и мальчикам дозволено ходить во всем чёрном – особенно в толстовках с капюшоном? Девочки в старших классах – в капронках и коротких шортах. Многие родители видят такое. Разве это допустимо? – негодуют северобайкальцы. – Почему никто не как не контролирует это движение «готов»? Сейчас почти все девочки взяли моду носить на руках сетчатые перчатки.

Заместитель директора СОШ N°36 по воспитательной работе Светлана Большакова пояснила: на основании устава учебного заведения и протоколов трёх советов – педагогического, старшеклассников и родителей –  там с 2018 года утвердили положение о школьной форме учащихся. Она может быть повседневной (официально-деловой стиль), парадной (белый верх и тёмный низ) и спортивной, но только для занятий физической культурой.

Если ученики проигнорировали эти требования, классный руководитель обязан известить их родителей. А за неоднократное нарушение устава школьников и вовсе могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

- Представители администрации школы регулярно проводят мониторинг внешнего вида учащихся. Обо всех нарушениях сообщается классным руководителям и родителям, – цитируют Светлану Большакову в вайбер-группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Она добавила, что необходимая профилактическая работа ведётся на родительских собраниях и классных часах. Северобайкальцев призвали «общими усилиями прививать ребятам культуру внешнего вида».
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