В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу

Они надеются, что переправа разгрузит движение на Левобережье
Жители пригородного Иволгинского района поинтересовались, какие работы сейчас сейчас ведутся для того, чтобы разгрузить движение с Левого берега в центр города. Они уточнили в местной группе «Иволга-инфо 24/7», планируется ли возведение ещё одной переправы через Селенгу.
В Минтрансе РБ, в свою очередь, отметили: правительство Бурятии понимает необходимость строительства второго моста.
- В 2021 году разработали технико-экономическое обоснование – то есть провели работу по оценке и расчёту экономической целесообразности проекта, – пояснили в министерстве. – Строительство моста включили в мастер-план по развитию Улан-Удэ. Его составляющие пункты дорабатываются, и в дальнейшем документ будет проходить согласование с соответствующими федеральными ведомствами.
В декабре стало известно, что новый мост через Селенгу в столице Бурятии появится нескоро и на него потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом во время прямого эфира, проходившего в центре управления регионом (ЦУР), рассказал министр транспорта республики Александр Гоге.
- Объект очень капиталоёмкий. Его стоимость – порядка 20 миллиардов в текущих ценах. Там у нас три моста, одна развязка, куча переустройств, изъятия... К сожалению, в рамках республиканского бюджета, в частности – дорожного фонда Бурятии, просто нереально такие капиталоёмкие объекты реализовывать, – пояснил тогда глава Минтранса.
Чтобы в городе появилось долгожданное сооружение, потребуется федеральное финансирование.
- На сегодняшний день все адресные инвестиционные программы сформированы до 2024 года. По истечении этого срока обязательно будем добиваться включения в такую программу. Мост необходим. Город у нас развивается. Будет ещё одна артерия, обязательно, – заверил Гоге.
Пробки на Левобережье давно стали для Улан-Удэ традицией. Однако ещё летом 2020-го глава региона Алексей Цыденов дал понять: переправы, призванной разгрузить движение с Левого берега, в ближайшие годы точно не будет. Её строительство, если отталкиваться от названной суммы в 20 миллиардов рублей, обойдётся почти в три раза дороже, чем возведение третьего моста через Уду – последний оценили в семь с половиной миллиардов.
Вопрос о строительстве сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналист из республики Юлия Пермякова. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту.
В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
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