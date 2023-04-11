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В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу

В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они надеются, что переправа разгрузит движение на Левобережье

Жители пригородного Иволгинского района поинтересовались, какие работы сейчас сейчас ведутся для того, чтобы разгрузить движение с Левого берега в центр города. Они уточнили в местной группе «Иволга-инфо 24/7», планируется ли возведение ещё одной переправы через Селенгу.

В Минтрансе РБ, в свою очередь, отметили: правительство Бурятии понимает необходимость строительства второго моста.

- В 2021 году разработали технико-экономическое обоснование – то есть провели работу по оценке и расчёту экономической целесообразности проекта, – пояснили в министерстве. – Строительство моста включили в мастер-план по развитию Улан-Удэ. Его составляющие пункты дорабатываются, и в дальнейшем документ будет проходить согласование с соответствующими федеральными ведомствами.

В декабре стало известно, что новый мост через Селенгу в столице Бурятии появится нескоро и на него потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом во время прямого эфира, проходившего в центре управления регионом (ЦУР), рассказал министр транспорта республики Александр Гоге.

- Объект очень капиталоёмкий. Его стоимость – порядка 20 миллиардов в текущих ценах. Там у нас три моста, одна развязка, куча переустройств, изъятия... К сожалению, в рамках республиканского бюджета, в частности – дорожного фонда Бурятии, просто нереально такие капиталоёмкие объекты реализовывать, – пояснил тогда глава Минтранса.

Чтобы в городе появилось долгожданное сооружение, потребуется федеральное финансирование.

- На сегодняшний день все адресные инвестиционные программы сформированы до 2024 года. По истечении этого срока обязательно будем добиваться включения в такую программу. Мост необходим. Город у нас развивается. Будет ещё одна артерия, обязательно, – заверил Гоге.

Пробки на Левобережье давно стали для Улан-Удэ традицией. Однако ещё летом 2020-го глава региона Алексей Цыденов дал понять: переправы, призванной разгрузить движение с Левого берега, в ближайшие годы точно не будет. Её строительство, если отталкиваться от названной суммы в 20 миллиардов рублей, обойдётся почти в три раза дороже, чем возведение третьего моста через Уду – последний оценили в семь с половиной миллиардов.

Вопрос о строительстве сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналист из республики Юлия Пермякова. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту.

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