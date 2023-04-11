В Бурятии рыболовы-любители, рискуя жизнью, выходят на лёд

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня время все ледовые переправы (их было 14) в Бурятии закрыты. Их эксплуатация началась с декабря прошлого года и продлилась до конца марта. Инспекторы ГИМС с профилактическим визитом присутствовали на каждом поднадзорном объекте, где проверили соблюдение требований безопасности.
Обстановка на озере Байкал и водоёмах республики остаётся сложной. Под воздействием тёплых температур воздуха началось распаление ледового покрова, появились многочисленные трещина и заломы. Происходит подвижка ледовых полей. Несмотря на запреты и предупреждения об опасности, рыболовы-любители, рискуя здоровьем и жизнью, продолжают выезжать и выходить на лёд.
Всего за зимний период на водоёмах республики произошло пять происшествий, связанных с частичным провалом техники под лёд. Один человек погиб, двигаясь ночью на снегоходе в состоянии алкогольного опьянения по Баргузинскому заливу.
- Во время совместных патрулирований инспекторского состава ГИМС, инспекторов рыбоохраны, сотрудников транспортной полиции нарушители привлекаются к административной ответственности, с рыбаками проводится профилактические беседы. Подавляющее большинство находящихся на льду людей понимают степень опасности, и, как правило, после разговора с представителем надзорных органов покидают опасные места, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
В Бурятии с начала года инспекторским составом осуществлено 154 выхода на патрулирования. В ходе которых проведено свыше 3 тысяч бесед с охватом более пяти тысяч человек.