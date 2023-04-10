Госинспекторы будут усиленно охранять Боргойский заказник от браконьеров
Руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов подписал указ об усилении рейдов в Боргойском заказнике (особо охраняемой природной территории регионального значения).
- Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» будут усиленно охранять эти места ближайшие месяцы от нарушителей, в том числе, от браконьеров, - сообщили в учреждении.
Сейчас Боргойский заказник Бурятии готовится встречать перелётных птиц. Это место массового перелёта, отдыха, кормления и гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц.
Скоро в заказнике можно наблюдать самые разные виды птиц: от обычных гусей до редких краснокнижных.
Весной птицы летят с юга к местам своего гнездования, а осенью, после того как вывели своё потомство, возвращаются к местам зимовок. Перелётные птицы летят из Южной Азии: Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Индонезии и, может быть, даже с Филиппин.
В Бурятии готовятся к прилёту перелётных птиц
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