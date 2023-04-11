В Улан-Удэ воздух прогреется до +7
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 11 апреля, по республике облачно с прояснением, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём по востоку 15-17 м/с. Температура днём +5,+10, местами 0,-5.
В Улан-Удэ облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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Общество, 11.04.2023
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