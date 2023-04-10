В Улан-Удэ показали «Тайну книги судьбы»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спектакля студентов и педагогов колледжа искусств



9 апреля на малой сцене Русского драматического театра имени Бестужева колледж искусств имени Чайковского показал спектакль «Тайна книги судьбы» (возрастное ограничение 6+). В постановке участвовали студенты театрального отделения, а также педагоги колледжа.



- Бурятские сказки – один из богатейших жанров устного народного творчества бурят, появились они в далёком прошлом и хранят множество волшебных историй. Талантливые сказители издавна способствовали становлению и развитию удивительного сказочного мира бурятского народа, - рассказали в колледже.



«Тайна книги судьбы» – это история о девочке Арюне и её старшем брате, у которых есть волшебная книга судьбы, где ведётся история каждого человека. Но злая богиня Сахилгаан хочет завоевать весь мир и вписать свою историю.



Отважные герои – Арюна и её брат – защитят волшебную книгу, а помогут им новые верные друзья – улигершины. Вместе они попытаются одолеть коварную богиню.



Отличительной особенностью спектакля стало соединение театра теней, кукольного представления, пластического театра. В сказочной истории представлены юмор, веселье и игра.



Атмосферу бурятских старинных сказаний создали педагоги по народным музыкальным инструментам Эрдэм Дымбрылов, Виктория Ринчинова и Бато Буянтуев.



