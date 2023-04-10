В Бурятии студенческий проект по сортировке мусора выиграл грант

Раздельный сбор вторсырья организуют на территории школы № 19



Волонтёрский экопроект под названием «Мусор: время разделять» получит грантовую поддержку от министерства спорта и молодёжной политики Бурятии. Проект одержал победу в конкурсе лучших экологических инициатив.



По словам автора инициативы, преподавателя ВСГУТУ Татьяны Чередовой, «Проект «Мусор: время разделять» направлен на развитие добровольческой деятельности среди студентов.



Во время проекта студенты-волонтёры организуют раздельный сбор вторичного сырья (пластик, бумага, батарейки) на территории средней школы № 19. Студенты также проведут серию экоуроков и экоигр со школьниками на тему необходимости раздельного сбора отходов.



- Каждый из нас несёт персональную ответственность за сохранность природы. Можно ждать, когда появится кто-то и сделает окружающий нас мир чище, а можно, и даже нужно, начинать работать самим. С каждым годом в нашей стране появляется всё больше молодёжных движений, объединяющих в себе неравнодушных людей, - рассказала Татьяна Чередова.



