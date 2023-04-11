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В Улан-Удэ разыграют кубок по спортивному ориентированию

В Улан-Удэ разыграют кубок по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первый этап состоится 12 апреля

12 апреля в столице Бурятии пройдёт первенство школьников города Улан-Удэ по спортивному ориентированию «Подснежник -2023». Соревнования станут первым этапом кубка города Улан-Удэ среди школьников, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Местом проведения выбран детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» на Верхней Берёзовке. К участию допускаются учащиеся общеобразовательных школ, представители спортивных клубов, спортивных школ, спортсмены по индивидуальным заявкам по возрастным группам: МЖ12, МЖ14, МЖ16 и МЖ18.

Программа соревнований
11:00 – 12:30 – Мандатная комиссия
12:30 – Парад открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
16:00 – Награждение. Церемония закрытия соревнований

Возрастное ограничение: 0+.
первенство Улан-Удэ спорт спортивное ориентирование Бурятия

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