Первый этап состоится 12 апреля
12 апреля в столице Бурятии пройдёт первенство школьников города Улан-Удэ по спортивному ориентированию «Подснежник -2023». Соревнования станут первым этапом кубка города Улан-Удэ среди школьников, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Местом проведения выбран детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» на Верхней Берёзовке. К участию допускаются учащиеся общеобразовательных школ, представители спортивных клубов, спортивных школ, спортсмены по индивидуальным заявкам по возрастным группам: МЖ12, МЖ14, МЖ16 и МЖ18.
Программа соревнований
11:00 – 12:30 – Мандатная комиссия
12:30 – Парад открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
16:00 – Награждение. Церемония закрытия соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют кубок по спортивному ориентированию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первый этап состоится 12 апреля
Мероприятие стартует 16 апреля
Они поделились раскадровкой ленты в соцсетях
В Улан-Удэ воздух прогреется до +7
В программе: ярмарка мастеров, музыкальные номера и мастер-классы
На ней будет представлена православная, духовно-нравственная и образовательная литература
Список всех площадок опубликуют через три недели
В соревнованиях участвовало более 120 лучников
В республике объявлены победители конкурса бурятского языка
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спектакля студентов и педагогов колледжа искусств
В этом году они совершат ещё несколько походов по достопримечательностям республики
Мероприятие состоится в Тарбагатае
Госинспекторы будут усиленно охранять Боргойский заказник от браконьеров
Выставка посвящена педагогам-наставникам
Лучшей стала врач из Петропавловской ЦРБ