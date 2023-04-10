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В Улан-Удэ ТОСы собрали 75 мешков мусора

В Улан-Удэ ТОСы собрали 75 мешков мусора
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
В том числе они убрались в сквере и на детской площадке

В минувшие выходные в Улан-Удэ ТОСы «Исток» и «Степной» вышли на субботник в рамках месячника чистоты, сообщили в администрации Советского района.

Жители ТОС «Исток» навели порядок не только возле своих дворов, но и прибрались в сквере «Сказка» и на детской площадке.

- К нашему субботнику присоединились и жители близлежащих домов. Спасибо им большое за это! Когда много людей, то и работа спорится. Убрались мы быстро, хотя территория сквера не маленькая, - сказала председатель ТОСа «Исток» Екатерина Кирюшина.

Всего за время субботника было собрано и вывезено 75 мешков мусора.


Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты в Улан-Удэ идёт с 24 марта по 22 апреля. Уборка идёт во дворах домов и на прилегающих территориях, а также возле памятников и на других общественных пространствах. 
ТОС месячник чистоты

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