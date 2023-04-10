Жителей Бурятии предупредили о гололёде на региональной дороге

В Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии водителей призывают быть внимательнее. На автодороге регионального значения Кижинга – Заиграево – Улан-Удэ сильный гололёд.
Фотографией местный житель поделился в группе «Кижинга-инфо».
- Аккуратно, лёд на дороге возле Нарына, Ташелана, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии передали штормовое предупреждение на 10 апреля. Синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра до 15-20, местами до 19-24 м/с, а также снеге и метелях. Сегодня с утра в ряде населённых пунктов, в частности, в Баунтовском и Еравнинском районах, выпал сильный снег. «Как будто вернулась зима», - рассказывают жители села Багдарин.
Последствия штормового ветра зафиксированы в городе Гусиноозёрск. Там сорвало обшивку с многоквартирного дома. Из-за сильного ветра в школах отменили занятия для младшеклассников, всем остальным школьникам также разрешено остаться дома.
Непогода накрыла и соседние регионы. Так, в Забайкальском крае также выпал снег, усилился ветер и резко похолодало. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что на некоторых участках федеральных автодорог осложнена дорожная ситуация.
На период снегоочистки участков федеральных автодорог «Амур» Чита –Хабаровск и Чита – Забайкальск – граница с КНР с 12.00 до 15.00 временно ограничено движение для большегрузов. Экипажи ДПС разворачивают фуры на стоянки отдыха.
- В настоящее время на автодороге Чита - Хабаровск снегоочистку производят шесть единиц дорожной техники, на автодороге Иркутск - Улан-Удэ - Чита - восемь единиц, на автодороге Чита - Забайкальск - граница с КНР - пять единиц. Производится расчистка покрытия от заносов и обработка противогололёдным материалом, - говорится в сообщении ФКУ Упрдор «Забайкалье».
фото - ФКУ Упрдор «Забайкалье»
Также в связи с ухудшением погоды и учетом обстановки на дорогах отменены автобусные рейсы из Читы в города Забайкальск, Борзя, Золотореченск, Могоча, Петровск-Забайкальский.