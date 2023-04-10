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В Бурятии завершился юбилейный конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»

В Бурятии завершился юбилейный конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
В республике объявлены победители конкурса бурятского языка

7 апреля завершился юбилейный 50-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников этнической Бурятии. Мероприятие проходило в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева.

Основная борьба на конкурсе проходила между тремя школами: Харлунской, Аланской и Дээдэ-Ичетуйской. По результатам абсолютными победителями конкурса стали школьники из села Харлун Бичурского района Бурятии. Вторыми стали дети из села Алан Хоринского района.

Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, в каждой команде должно быть минимум 8 учеников. 4 ученика соревнуются по знаниям языка, которые не преподают в школе. Остальные 4 участвуют в конкурсах резьбы дереву, в лепки фигур из пластилина, шитье вещей из выделенной овчины и иглопробивного войлока. Также был введён новый конкурс «Язык Ринчина Бимбаева» на знание монгольского языка.

Победителями и призёрами по номинациям стали:

«Эрхим тест»
Первое место – Хайдаб Р., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Второе место – Дамдин Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм
Третье место – Сурена Х., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули

«Эрхим пост-бодол»
Первое место – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Второе место – Жаргал Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
Третье место – Сарюна Л., Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда сургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм

«Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй»
Первое место - Од-Туяа, Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Второе место - Одончимэг Б., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули
Третье место – Жамбал Ж., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

«Этигэлэй хамбын зальбарал»
Первое место - Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Второе место - Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
Третье место - Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

«Бэлигүүн толи»
Первое место – Саша Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
Второе место – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
Третье место – Амур М., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули

«Модон дархан»
Первое место – Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
Второе место – Номто Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Третье место – Сандан Б., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

«Уран Баримал»
Первое место – Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Второе место – Рандал Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм
Третье место – Аяна Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

«Арас урлал»
Первое место – Баира Х., Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули
Второе место – Дулма Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Третье место – Алина А., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

«Урлал»
Первое место – Янжина Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Второе место – Бальжин Б., Ивалгын аймагай Поселиин дунда сургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм
Третье место – Юмжана Г., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

«Эдир үльгэршэд»
Первое место – Саша Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
Второе место – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Третье место – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Бурятия конкурс бурятский язык Сангха образование школа

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