В Бурятии завершился юбилейный конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

В республике объявлены победители конкурса бурятского языка



7 апреля завершился юбилейный 50-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников этнической Бурятии. Мероприятие проходило в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева.



Основная борьба на конкурсе проходила между тремя школами: Харлунской, Аланской и Дээдэ-Ичетуйской. По результатам абсолютными победителями конкурса стали школьники из села Харлун Бичурского района Бурятии. Вторыми стали дети из села Алан Хоринского района.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, в каждой команде должно быть минимум 8 учеников. 4 ученика соревнуются по знаниям языка, которые не преподают в школе. Остальные 4 участвуют в конкурсах резьбы дереву, в лепки фигур из пластилина, шитье вещей из выделенной овчины и иглопробивного войлока. Также был введён новый конкурс «Язык Ринчина Бимбаева» на знание монгольского языка.



Победителями и призёрами по номинациям стали:



«Эрхим тест»

Первое место – Хайдаб Р., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Второе место – Дамдин Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

Третье место – Сурена Х., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули



«Эрхим пост-бодол»

Первое место – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Второе место – Жаргал Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Третье место – Сарюна Л., Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда сургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм



«Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй»

Первое место - Од-Туяа, Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Второе место - Одончимэг Б., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули

Третье место – Жамбал Ж., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Этигэлэй хамбын зальбарал»

Первое место - Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Второе место - Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Третье место - Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Бэлигүүн толи»

Первое место – Саша Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

Второе место – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Третье место – Амур М., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули



«Модон дархан»

Первое место – Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Второе место – Номто Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Третье место – Сандан Б., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм



«Уран Баримал»

Первое место – Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Второе место – Рандал Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Сансар» бүлгэм

Третье место – Аяна Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Арас урлал»

Первое место – Баира Х., Улаан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули

Второе место – Дулма Т., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Третье место – Алина А., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм



«Урлал»

Первое место – Янжина Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Второе место – Бальжин Б., Ивалгын аймагай Поселиин дунда сургуулиин «Эрмэлзэл» бүлгэм

Третье место – Юмжана Г., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Эдир үльгэршэд»

Первое место – Саша Р., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

Второе место – Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Третье место – Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



