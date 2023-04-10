Досрочный период сдачи экзамена стартовал с конца марта
В Бурятии проходит досрочный период сдачи единого госэкзамена. Он начался с 20 марта с экзаменов по географии и литературе и продолжился сегодня, 10 апреля, ЕГЭ по истории и химии.
Химию сегодня сдают 13 участников из 23 зарегистрированных, историю – 13 из 27-ми, сообщили в минобрнауки республики.
С 12 по 19 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтверждённым документально, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки.
Как сообщал «Байкал-Daily», сдавать ЕГЭ в этом году в Улан-Удэ будут более трёх тысяч выпускников. Основной период сдачи ЕГЭ-2023 пройдёт с 26 мая по 20 июня.
В Бурятии досрочно сдают ЕГЭ
Общество, Фото:
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