Улан-удэнец съел сушёных жуков и растопил сердце Ольги Бузовой











В марте на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу «Новые звёзды в Африке» (). Участники проекта – известные люди – оказываются в жаркой стране, где им предстоит выйти из зоны комфорта, выживать в лагере среди джунглей и проходить разнообразные испытания, чтобы заработать еду для себя и своей команды.Каждый день знаменитостям приходится преодолевать себя, а голод и непростые условия показывают их истинное лицо. Поддерживают звёзд ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян.В этом сезоне появились кое-какие новшества – у участников вообще нет никакой еды.- Даже маис и бобы, которые обычно всегда присутствовали на кухне, теперь нужно зарабатывать. Заработать придётся также кухонную утварь и предметы первой необходимости. А вот выбор, как потратить выигрыш в испытаниях, теперь будет гораздо шире, – говорится на официальном сайте ТНТ.Во время основных испытаний звёзды получают монеты, которые вправе израсходовать по своему усмотрению – будь то обед на всех или кофеварка, достаточно порций еды или стакан соли. В проекте есть киоск с различными продуктами и товарами, которые можно купить на эти самые монеты. После каждого испытания знаменитостями придётся принимать решение, что делать с общим бюджетом. Попытки найти его добавят в шоу остроты, ведь ассортимент в киоске разный в каждой серии – в зависимости от событий, происходящих в лагере.Перед премьерой «Новых звёзд в Африке» среди зрителей устроили розыгрыш «африканских» боксов с подарками. Нужно было найти ответ на вопрос и оставить его прямо в комментариях под конкурсным постом. Публиковать их можно было до того момента, пока организаторы не напишут слово «Стоп».Бокс пообещали вручить подписчику, чей верный ответ будет последним перед «Стоп». А дополнительный суперприз посулили смельчаку, который попробует сушёных жуков – таких же, как у звёзд на шоу, снимет всё это на видео и выложит в комментариях.Отличился в итоге житель бурятской столицы Павел Ирматов. Он оставил рекордное число комментариев в день розыгрыша и целых два раза ел сушёных жуков ради победы, рассказали в официальном telegram-канале ТНТ.Целеустремлённость молодого человека растопила сердечко Ольга Бузовой. Она даже записала для улан-удэнца личное видеообращение.- Павел, я знаю, что вы столько всего сделали, чтобы получить африканский бокс и лично поздравление от меня! Вы съели столько жуков и до пяти часов утра комментировали посты ТНТ. Моё восхищение вами! Я вас поздравляю и обещаю, что шоу «Новые звёзды в Африке» точно будет вашим самым любимым, – отметила Бузова.