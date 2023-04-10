В Бурятии мотострелки оттачивают навыки стрельбы

Они совершенствуют навыки стрельбы из всех видов вооружения



На полигоне «Дивизионный» в Бурятии проходят практические занятия по огневой подготовке с мотострелковыми подразделениями танкового соединения.



Мотострелки отрабатывают ведение огня из автоматов АК-74М, пулемётов ПКМ, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматических гранатомётов АГС-17, а также выполняют нормативы по обнаружению целей, корректировке огня и поражению условного противника. Военнослужащие поражают мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника, на различных дистанциях.



- В ходе занятий особое внимание уделяется изучению военнослужащими смежных военных специальностей, готовности в случае необходимости использовать в бою вооружение товарищей. Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих и доводят до автоматизма их навыки при обращении со штатным оружием и ведении из него огня всеми способами, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Тренировки с военнослужащими проводят боевые офицеры и инструкторы, применяющие при обучении опыт, полученный в ходе специальной военной операции.



