Мальчиков родилось больше, чем девочек
В первый весенний месяц в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 460 малышей.
Из них 247 мальчиков и 213 девочек. В том числе родилось 14 двоен.
- Поздравляем семьи с пополнением! Желаем счастья, здоровья и радости! –пожелали сотрудники перинатального центра.
В городском роддоме на проспекте Строителей за март родилось 329 детей: 148 девочек и 181 мальчик.
Самым крупным оказался малыш, родившийся с весом 4 кг 700 гр. Самым маловесным – 1 кг 260 гр.
В роддоме в Улан-Удэ за месяц на свет появилось 14 двоен
Общество, Фото:
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