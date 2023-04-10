В роддоме в Улан-Удэ за месяц на свет появилось 14 двоен

Мальчиков родилось больше, чем девочек



В первый весенний месяц в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 460 малышей.



Из них 247 мальчиков и 213 девочек. В том числе родилось 14 двоен.



- Поздравляем семьи с пополнением! Желаем счастья, здоровья и радости! –пожелали сотрудники перинатального центра.



В городском роддоме на проспекте Строителей за март родилось 329 детей: 148 девочек и 181 мальчик.



Самым крупным оказался малыш, родившийся с весом 4 кг 700 гр. Самым маловесным – 1 кг 260 гр.

