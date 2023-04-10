Сейчас на мосту возможно только одностороннее движение
В Кижингинском районе Бурятии приступят к капитальному ремонту моста через реку Хундулун. Мост расположен в 8 км от посёлка Новокижингинск и связывает два региона: Бурятию и Забайкальский край.
Мост находится в предаварийном состоянии. Движение там только одностороннее. Длина моста – 35 метров.
- В этом году мостостроители приступят к работам по замене опор, ремонту балок и мостового полотна. В рамках капремонта предусмотрены устройство новых капитальных сборно-монолитных опор на забивных сваях, установка резиновых опорных частей на подферменниках, монтаж и усиление пролётных строений. Проезжую часть и подходы к мосту заасфальтируют, предусмотрен и водоотвод, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии.
После ремонта по мосту будет организовано движение в две полосы. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
В этом году в Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 100 км региональных и местных автомобильных дорог и шесть мостов.
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий республику с Забайкальем
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