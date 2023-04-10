В столице Бурятии за неделю ликвидировали более 40 засоров

Специалисты прочистили 1140 метров канализации



В МУП «Водоканал» представили еженедельную сводку об авариях на сетях – с 3 по 9 апреля включительно. За семь дней сотрудники предприятия устранили 18 технологических нарушений и ликвидировали 41 канализационный засор.



Кроме того, в Улан-Удэ промыли 1140 метров канализации и обследовали 339 пожарных гидрантов: 211 – в Октябрьском районе, 75 – в Железнодорожном и 53 – в Советском.

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