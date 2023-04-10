В Бурятии осуждённый пожаловался на нехватку лекарств

Он обратился в прокуратуру



В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился осуждённый, отбывающий наказание в колонии строгого режима.



Прокуратура провела проверку. Она подтвердила, что в медицинской части колонии отсутствовали лекарственные препараты, необходимые для лечения больного.



Начальник медицинской части управления федеральной службы исполнения наказаний по Бурятии получил представление прокурора.



- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования осуждённому проведено медицинское обследование, необходимый лекарственный препарат включён в формулярный перечень медицинской части. Проводятся закупочные процедуры. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

