Он обратился в прокуратуру
В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился осуждённый, отбывающий наказание в колонии строгого режима.
Прокуратура провела проверку. Она подтвердила, что в медицинской части колонии отсутствовали лекарственные препараты, необходимые для лечения больного.
Начальник медицинской части управления федеральной службы исполнения наказаний по Бурятии получил представление прокурора.
- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования осуждённому проведено медицинское обследование, необходимый лекарственный препарат включён в формулярный перечень медицинской части. Проводятся закупочные процедуры. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии осуждённый пожаловался на нехватку лекарств
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он обратился в прокуратуру
Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки
Сообщить о травле в школе можно напрямую детскому омбудсмену
На них не было документов
Для этого нужно оформить пропуск в пограничную зону
Волонтёры предупредили, что там могут оказаться дети
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
В селе, постаревшем на 40 с лишним лет, вовсю готовятся к юбилею
Местным жителям предложили самим обеспечить себя ГВС
Мать обратилась в прокуратуру
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Порывы ветра достигнут 24 м/с
Степана Лобозёрова наградили за заслуги перед республикой
Горожане освящают веточки вербы, отмечая один из главных церковных праздников. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего будет перекрыто 60 въездов