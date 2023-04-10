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Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России

Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество,  Фото:паблик «Настольный теннис Бурятии»
Спортсмен успешно в парных разрядах

9 апреля в Чебоксарах завершилось лично-командное первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет (2004 г.р. и моложе). В соревнованиях принимали участие теннисисты Бурятии.

В первенстве участвовали спортсмены РСШОР: Батор Р. (двойной зачёт: Бурятия и Московская область), Тимур Б., Анита Д., а также СШОР №2: Виктория С.

Батор Р. в смешанном парном разряде занял третье место с Кариной Ю. (Краснодарский край) и второе место в мужском парном разряде с Сергеем Г. (г. Москва).

- Спортсменами сделаны определенные выводы для дальнейшего развития и совершенствования мастерства по итогам турнира, - сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
Бурятия настольный теннис спорт первенство России

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