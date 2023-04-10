Спортсмен успешно в парных разрядах
9 апреля в Чебоксарах завершилось лично-командное первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет (2004 г.р. и моложе). В соревнованиях принимали участие теннисисты Бурятии.
В первенстве участвовали спортсмены РСШОР: Батор Р. (двойной зачёт: Бурятия и Московская область), Тимур Б., Анита Д., а также СШОР №2: Виктория С.
Батор Р. в смешанном парном разряде занял третье место с Кариной Ю. (Краснодарский край) и второе место в мужском парном разряде с Сергеем Г. (г. Москва).
- Спортсменами сделаны определенные выводы для дальнейшего развития и совершенствования мастерства по итогам турнира, - сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
Теннисист из Бурятии стал призёром первенства России
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