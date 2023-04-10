В Бурятии приостановили выдачу разрешений на добычу птиц и медведей

Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки









В Бурприронадзоре предупредили, что 10 апреля в республике приостановили выдачу разрешений на добычу пернатой дичи и медведя. Она возобновится 11-го числа. Причина тому – технические работы.Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3012) 44-44-97 (добавочный – 118). Перед жителями Бурятии извинились за доставленные неудобства.