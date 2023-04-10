Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки
Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3012) 44-44-97 (добавочный – 118). Перед жителями Бурятии извинились за доставленные неудобства.
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В Бурятии приостановили выдачу разрешений на добычу птиц и медведей
Общество, Фото:
Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки
Уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (3012) 44-44-97 (добавочный – 118). Перед жителями Бурятии извинились за доставленные неудобства.
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