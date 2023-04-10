Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти черенки рябины

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В многостороннем пункте пропуска «Кяхта» госинспектор Россельхознадзора и таможенники пресекли вывоз в Монголию 19 черенков рябины.
- Гражданин России пытался провезти в Монголию черенки рябины – 19 штук (высокий фитосанитарный риск) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Черенки возвращены в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
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