10 апреля

09 апреля

Популярное

Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти черенки рябины

Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти черенки рябины
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На них не было документов

В многостороннем пункте пропуска «Кяхта» госинспектор Россельхознадзора и таможенники пресекли вывоз в Монголию 19 черенков рябины.

- Гражданин России пытался провезти в Монголию черенки рябины – 19 штук (высокий фитосанитарный риск) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.


Составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Черенки возвращены в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии приостановили выдачу разрешений на добычу птиц и медведей
В Бурятии приостановили выдачу разрешений на добычу птиц и медведей
Общество, 10.04.2023
Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки
В Бурятии напомнили, куда жаловаться на буллинг
В Бурятии напомнили, куда жаловаться на буллинг
Общество, 10.04.2023
Сообщить о травле в школе можно напрямую детскому омбудсмену
Жителям Бурятии объяснили, как попасть на всероссийский горный фестиваль в Оке
Жителям Бурятии объяснили, как попасть на всероссийский горный фестиваль в Оке
Общество, 10.04.2023
Для этого нужно оформить пропуск в пограничную зону
Жителей Бурятии призвали фотографировать опасные колодцы
Жителей Бурятии призвали фотографировать опасные колодцы
Общество, 10.04.2023
Волонтёры предупредили, что там могут оказаться дети
В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
Общество, 10.04.2023
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
В Бурятии выбирают логотип к 300-летию Бичуры
В Бурятии выбирают логотип к 300-летию Бичуры
Общество, 10.04.2023
В селе, постаревшем на 40 с лишним лет, вовсю готовятся к юбилею
Посёлок на севере Бурятии останется без горячей воды на всё лето
Посёлок на севере Бурятии останется без горячей воды на всё лето
Общество, 10.04.2023
Местным жителям предложили самим обеспечить себя ГВС
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 10.04.2023
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
В Бурятии вручили медаль известному драматургу
В Бурятии вручили медаль известному драматургу
Общество, 09.04.2023
Степана Лобозёрова наградили за заслуги перед республикой
Улан-удэнцы отмечают Вербное воскресенье
Улан-удэнцы отмечают Вербное воскресенье
Общество, 09.04.2023
Горожане освящают веточки вербы, отмечая один из главных церковных праздников. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В лесах Улан-Удэ устанавливают шлагбаумы
В лесах Улан-Удэ устанавливают шлагбаумы
Общество, 09.04.2023
Всего будет перекрыто 60 въездов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^