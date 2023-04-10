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Улан-Удэ примет выставку-форум «Радость слова»

Улан-Удэ примет выставку-форум «Радость слова»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На ней будет представлена православная, духовно-нравственная и образовательная литература

С 19 по 23 мая в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в Улан-Удэнской и Бурятской епархии пройдут мероприятия просветительской выставки-форума «Радость Слова». Торжественная церемония открытия выставки состоится 20 мая в национальной библиотеке РБ.

В открытии примут участие глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, представители правительства республики, администрации Улан-Удэ, министерства культуры РБ, Бурятского государственного университета, религиозных и общественных организаций.

- Выставка-форум «Радость Слова» – просветительский проект издательского совета Русской Православной Церкви. Проведение данного мероприятия призвано содействовать духовно-нравственному просвещению, укреплению духовных, культурных и нравственных традиций отечественной культуры, а также создание новых информационных возможностей в сфере культуры и образования, возрождению интереса к чтению, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

На выставке-форуме организаторы в современном формате широко представят ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Каждый день посетителей ждёт разнообразная программа, в том числе встречи, семинары, кинолектории и т.п.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия литература форум выставка православие

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