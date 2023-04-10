В Бурятии напомнили, куда жаловаться на буллинг

Сообщить о травле в школе можно напрямую детскому омбудсмену
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина напомнила, что делать тем, чьи дети столкнулись со школьным буллингом. Жители республики всегда могут обратиться по этому поводу в приёмную детского омбудсмена. Для этого нужно просто отправить письмо на электронную почту [email protected] или позвонить по номеру 8 (3012) 21-28-79.
Кроме того, можно набрать круглосуточный детский телефон доверия 8-800-2000-122 (работает анонимно) или номер горячей линия «Травли.NET» 8-800-500-44-14 (с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 по московскому времени). Ещё одна действует на базе федерального «Центра защиты прав и интересов детей». Консультацию там можно получить в рабочие дни c 09:00 дo 18:00 (пo мocкoвcкoмy вpeмeни) пo телефону 8-800-222-З4-17.
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