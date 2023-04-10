В Туве временно отменят масочный режим

Однако сохраняется режим повышенной готовности



В Туве в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции и гриппу принято решение об ослаблении и снятии ряда действующих ограничений. Руководитель региона Владислав Ховалыг согласился с предложением, которое 8 апреля на аппаратном совещании в правительстве озвучила главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак, и в ближайшие дни изменения будут внесены в соответствующий указ.



В частности, речь идёт об отмене обязательного использования гражданами средств индивидуальной защиты, а также послаблении мер, касающихся проведения массовых мероприятий, посещения медицинских, детских, социальных учреждений. Отмечается, однако, что принимаемое решение носит пока временный характер – поскольку режим повышенной готовности сохраняется и на региональном, и на федеральном уровнях, поясняет Людмила Салчак. На обязательном исполнении по-прежнему остаются профилактические меры по дезинфекции помещений, домашних очагов, мест массового скопления людей, общественного, служебного и школьного транспорта.



Стабилизация ситуации с распространением на территории республики новой коронавирусной инфекции, по данным регионального управления Роспотребнадзора, наблюдается на протяжении всего последнего месяца. За минувшую неделю в Туве был выявлен лишь один случай с лабораторно подтверждённым диагнозом Covid-19 – в Тандинском районе. Для сравнения, неделей ранее регистрировалось семеро заболевших. Лечение сейчас проходят четверо человек, все поправляют здоровье амбулаторно. Свободный инфекционный коечный фонд, по информации Минздрава, составляет 100%, или 6 коек из 6.



Как сообщает официальный портал Республики Тыва, динамику снижения демонстрируют и показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, в сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение темпа прироста суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом на 38,5% - 262 заболевших против 425 неделей ранее. Общий показатель заболеваемости составил 7,9 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 81,8%.



