Бурятский лама рассказал, как враньё приводит к слепоте

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По его словам, любое искажение правды может в будущем отразиться на зрении



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил высказывание Будды Шакьямуни про то, что «искажение правды станет причиной слепоты в следующей жизни».



По словам настоятеля дацана, отрицание действительности, искажение или перекраивание истины и реальности, исторических и других фактов заложат именно такую энергетическую неизбежность.



- Нередко люди, наделённые властью, ради своего эго искажают, подстраивают под себя тот или иной факт. Также и обычные люди, не зная страшных последствий в будущих перерождениях, пытаются убедить других в удобном для себя формате, виде, в восприятии того или иного положения вещей, правды или факта, – написал Еши Намжил лама на официальной странице «Гандан Ше Дувлин».



Все формы искажения правды отразятся в будущем на качестве зрения, добавил он.



- А максимально тяжёлой кармой станет слепота. Наше время изобилует людьми, детьми, страдающими различными недугами глаз. Всё это – следствие многократно участившихся случаев обмана, лжи за последние несколько десятилетий, – резюмировал Олег Намжилов.