По его словам, любое искажение правды может в будущем отразиться на зрении
Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил высказывание Будды Шакьямуни про то, что «искажение правды станет причиной слепоты в следующей жизни».
По словам настоятеля дацана, отрицание действительности, искажение или перекраивание истины и реальности, исторических и других фактов заложат именно такую энергетическую неизбежность.
- Нередко люди, наделённые властью, ради своего эго искажают, подстраивают под себя тот или иной факт. Также и обычные люди, не зная страшных последствий в будущих перерождениях, пытаются убедить других в удобном для себя формате, виде, в восприятии того или иного положения вещей, правды или факта, – написал Еши Намжил лама на официальной странице «Гандан Ше Дувлин».
Все формы искажения правды отразятся в будущем на качестве зрения, добавил он.
- А максимально тяжёлой кармой станет слепота. Наше время изобилует людьми, детьми, страдающими различными недугами глаз. Всё это – следствие многократно участившихся случаев обмана, лжи за последние несколько десятилетий, – резюмировал Олег Намжилов.
Бурятский лама рассказал, как враньё приводит к слепоте
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты прочистили 1140 метров канализации
Досрочный период сдачи экзамена стартовал с конца марта
По его словам, любое искажение правды может в будущем отразиться на зрении
Они совершенствуют навыки стрельбы из всех видов вооружения
Мальчиков родилось больше, чем девочек
Сейчас на мосту возможно только одностороннее движение
Он обратился в прокуратуру
Охотники не смогут получить их в ближайшие сутки
Сообщить о травле в школе можно напрямую детскому омбудсмену
На них не было документов
Для этого нужно оформить пропуск в пограничную зону
Волонтёры предупредили, что там могут оказаться дети
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
В селе, постаревшем на 40 с лишним лет, вовсю готовятся к юбилею
Местным жителям предложили самим обеспечить себя ГВС