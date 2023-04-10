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Воспитанники соццентров Бурятии поднялись на пик Черского

Воспитанники соццентров Бурятии поднялись на пик Черского
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В этом году они совершат ещё несколько походов по достопримечательностям республики

Ребята из социальных центров трёх районов Бурятии поднялись на пик Черского. Это мероприятие воспитанники посвятили столетию вхождения Бурятии в состав России.

- Три группы участников из трех центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей - «Добрый» (Кяхтинский район, «Звёздный» (Баргузинский район) и Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по 10 человек и 6 инструкторов-сопровождающих совершили степенной многодневный поход в местность Хамар-Дабан. Высота 2200 м, расстояние 52 км, по маршруту: п. Слюдянка — карьер «Перевал» — турбаза Хамар-Дабан – вершины Первый и Второй Голец — пик Черского- п. Слюдянка, - рассказали участники похода. - В этом году мы планируем совершить ещё несколько таких мероприятий по достопримечательностям и туристическим местам нашей прекрасной республики, чтобы ребята познакомились с историей своей малой Родины.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в походе ребятам пришлось преодолеть разные препятствия, отрабатывать туристские умения и навыки, командное общение, бытовые навыки и т.д. По окончании похода дети получили значки «Юный путешественник 8 степени», вымпела, а также они защитят норматив ГТО по виду «Туристский поход».

Бурятия социальные центры дети оставшиеся без попечения родителей туризм

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