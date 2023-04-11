Создатели «Коралловых бус» показали «черновик» будущего фильма-сказки

Они поделились раскадровкой ленты в соцсетях























Раскадровкой для «Коралловых бус» занимается специалист Ольга Баннова.



- Почти три месяца она слушала наших творцов, погружалась в их видение и переносила многочисленные идеи в маленькие картинки, которые очень скоро превратятся в настоящее кино. Оля первая «увидела» наш фильм, – говорят авторы ленты. – Раскадровка редко получается в точности как оригинал, но она полезна как базис во время самих съёмок. Часто можно увидеть, что когда съёмочная группа разбирает осветительные приборы и готовится к следующей сцене, режиссёр вместе с оператором обсуждают раскадровку.



Она считается неотъемлемой и важной частью планирования при съёмках сцен со сложными каскадёрскими трюками, спецэффектами и большим количеством людей в кадре. «У нас такие сцены тоже будут», – добавили создатели «Коралловых бус».

Создатели фильма «Коралловые бусы» () по мотивам бурятских народных сказок и легенд продолжают делиться секретами работы над ним. На днях они показали в соцсетях раскадровку фильма. Вообще это последовательность рисунков (кадров), при помощи которых можно как бы «посмотреть» картину заранее.- Это помогает визуально представить киноленту – так, как всё видится режиссёру и оператору. А ещё раскадровки напоминают комикс – их можно соединить и получится аниматика, то есть анимированная раскадровка сценария. Тогда можно «увидеть» весь фильм полностью, – говорится в публикации на официальной странице «Коралловых бус». – Изображение скажет больше, чем тысячи слов. На раскадровках видны ракурсы, углы съёмки, композиция, освещение и движения персонажей в кадре. И это очень полезно в качестве основы для коммуникации и возможности донести режиссёрские идеи до съёмочной группы и продюсеров.