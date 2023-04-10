Жителей Бурятии призвали фотографировать опасные колодцы

Волонтёры предупредили, что там могут оказаться дети



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, какую опасность представляют открытые уличные колодцы. Дело в том, что туда могут по неосторожности упасть дети – такое происходит по всей стране практически каждый день.



- Неизвестно, что таится на глубине. Люк может быть заполнен водой или строительным мусором. Там могут находиться водопроводные или газовые трубы, ударившись о которые можно получить серьёзную травму, – пояснили в «ЛизаАлерт».– Бесполезно плакать и звать на помощь: наверху сложно услышать даже самый громкий крик. Ребёнок, провалившийся в открытый люк, увидит только страх и темноту. А ещё он, возможно, больше никогда не увидит маму.



Главная опасность – даже не сам по себе канализационный люк, выгребная яма или дренажный колодец, а безответственность и равнодушие взрослых, пояснили в отряде. Потому волонтёры запустили проект «Осторожно, люк» для быстрого информирования о каждом таком небезопасном объекте, чтобы власти и коммунальщики приняли необходимые меры ещё до того, как случится трагедия.



Жителей Бурятии призвали фотографировать незакрытые люки и окрестности – делать примерно по 3-5 снимков и выкладывать их в соцсетях с хэштегом #осторожнолюк, указав адрес и город. Можно позвонить в службу 112 и оставить информацию и там.



