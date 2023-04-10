В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО





Месяц спустя, 29 декабря, наш земляк получил ранение и находился в госпитале Луганска, а затем вернулся на передовую.





Угрюмова посмертно представили к медали «За отвагу».



В воскресенье, 9 апреля, в прибайкальском селе Турунтаево простились с 30-летним Иваном Угрюмовым, который погиб 27 февраля во время специальной военной операции. Его жизнь оборвалась в ходе боёв за город Артёмовск, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7».Иван родился в Турунтаево 8 февраля 1993 года. На СВО он отправился добровольцем в конце ноября, вступив в ряды штурмового отряда.