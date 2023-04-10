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В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО

В Бурятии простились с добровольцем, погибшим на СВО
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо 24/7»
Его посмертно представили к медали «За отвагу»

В воскресенье, 9 апреля, в прибайкальском селе Турунтаево простились с 30-летним Иваном Угрюмовым, который погиб 27 февраля во время специальной военной операции. Его жизнь оборвалась в ходе боёв за город Артёмовск, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7».

Иван родился в Турунтаево 8 февраля 1993 года. На СВО он отправился добровольцем в конце ноября, вступив в ряды штурмового отряда.

Месяц спустя, 29 декабря, наш земляк получил ранение и находился в госпитале Луганска, а затем вернулся на передовую. 

Угрюмова посмертно представили к медали «За отвагу». 
смерть

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