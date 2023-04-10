В Бурятии выбирают логотип к 300-летию Бичуры





























Юбилей отметят через три с лишним месяца, 21 июля (0+), однако подготовка к нему началась ещё в январе. В честь 300-го дня рождения в райцентре устроят различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Площадки для них уже определили – центральный стадион, парки Победы и «Молодёжный» и центральная библиотека.





Новую дату образования Бичуры утвердили в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.



Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии 28 декабря депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения села будет 1723-ий. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.



Глава муниципального образования Василий Смолин тогда заявил, что это была историческая сессия. А в конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.



- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул тогда руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.



Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина –17 километров.

