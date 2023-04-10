Посёлок на севере Бурятии останется без горячей воды на всё лето

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местным жителям предложили самим обеспечить себя ГВС



Жителей северо-байкальского посёлка Кичера возмутило, что там собираются на всё лето отключить горячую воду. Люди считают, что делать это ресурсники не вправе – мол, тем самым они нарушают федеральное законодательство.



В ресурсоснабжающей компании ООО «Регистр» пояснили: запас угля на местной котельной, по данным на 6 апреля, составлял 440 тонн. Его хватит до 28-го числа. Потом привезут ещё несколько вагонов с твёрдым топливом.



- Из-за крупной задолженности за поставленное топливо перед АО «Разрез Тугнуйский» отгрузят ещё только пять вагонов угля, что позволит завершить отопительный сезон в конце мая, – цитируют ООО «Регистр» в группе «Северобайкалье-инфо 24/7».



Больше до сентября никаких поставок не ожидается, а потому не будет и горячего водоснабжения. Местным жителям предложили позаботиться о себе самостоятельно. «Просим подготовить индивидуальные альтернативные источники ГВС», – заявили в ресурсоснабжающей компании.

