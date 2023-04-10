В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 10 апреля, в республике облачная погода, местами небольшой снег.
Ветер северо-западный, утром и днём усиление ветра до 15-20, местами до 24 м/с. Температура днём +2,-3, местами -3,-8.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы до 18-23 м/с. Температура днём -1,-3.
В Бурятии ухудшается погода
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