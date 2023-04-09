В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра достигнут 24 м/с



В Бурятии передали штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в понедельник, 10 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 19-24 м/с, снег, метели, установление снежного покрова. Температура понизится на 8 и более градусов.



На дорогах гололедица, снежные накаты.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. В республике действует особый противопожарный режим: категорически запрещено разведение открытого огня где бы то ни было.

