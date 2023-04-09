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Улан-удэнцы отмечают Вербное воскресенье

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горожане освящают веточки вербы, отмечая один из главных церковных праздников. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

9 апреля православные отмечают праздник Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Это один из 12 главных церковных праздников, который наступает за неделю до Пасхи.

Считается, что Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа, незадолго до его распятия. В Священном писании утверждается, что перед тем как посетить Иерусалим, Иисус воскресил праведного Лазаря. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям. Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в древний город, люди приветствовали его, как царя. Они выстлали его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями. В наших широтах пальмы не распространены, поэтому в России пальмовые заменили ветви вербы. Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье.

Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф провёл службу в Свято-Одигитриевском соборе.

- В канун Лазаревой субботы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении соборного духовенства совершил в Свято-Одигитриевском соборе уставную утреню. В самый день воспоминания воскрешения Спасителем праведного Лазаря Четверодневного в этом же храме Владыка Иосиф возглавил служение божественной литургии святого Иоанна Златоустого. После неё обратился к молящимся с архипастырским словом, - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

С самого утра воскресенья на улицах Улан-Удэ много людей с букетиками вербы. Традиционно рядом с церквями организована торговля главным символом праздника.

- Очень оживлённо, по сравнению со Свято-Одигитриевским собором, оказалось у Никольского железнодорожного храма возле вокзала. Там идёт ярмарка (0+), бесплатно угощают чаем, работает фотозона. И вербу раздают бесплатно, тут же освящают, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.

Освящённые веточки верующие забирают домой и украшают ими иконы, держа их там целый год. Когда ветки иссохнут и сломаются, их ни в коем случае нельзя выбрасывать просто так, необходимо сжечь. 
православие

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