В лесах Улан-Удэ устанавливают шлагбаумы

Всего будет перекрыто 60 въездов



В Улан-Удэ с 5 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий походы жителей в лес. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» приступили к установке шлагбаумов, сообщили в комитете городского хозяйства.



Всего будет перекрыто 60 въездов. Также специалисты устанавливают 47 аншлагов о введении особого противопожарного режима.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административных штрафов.







