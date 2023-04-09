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В лесах Улан-Удэ устанавливают шлагбаумы

В лесах Улан-Удэ устанавливают шлагбаумы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Всего будет перекрыто 60 въездов

В Улан-Удэ с 5 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий походы жителей в лес. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» приступили к установке шлагбаумов, сообщили в комитете городского хозяйства.

Всего будет перекрыто 60 въездов. Также специалисты устанавливают 47 аншлагов о введении особого противопожарного режима.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима влечёт наложение административных штрафов.



Лес особый противопожарный режим

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