Военнослужащие выполнили специальные нормативы
В Бурятии военнослужащие провели тренировку по управлению ракетными ударами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».
- С расчётами ОТРК «Искандер» ракетного соединения проведена тренировка по управлению ракетными ударами. В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы скрытного развертывания пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, а также организовали их маскировку, инженерное оборудование и охрану позиций. Поставленные задачи по условному уничтожению заданных целей были успешно выполнены электронным пуском ракет. Электронный пуск – это выполнение личным составом мероприятий по приёму координат цели, предстартовой подготовки комплекса, а также отработке действий расчётов, при применении комплекса без практического пуска ракет, - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер», а также командно-штабные машины.
В Бурятии расчёты «Искандеров» провели электронные пуски ракет
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